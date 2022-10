Questo è stato l’annuncio del giornalista ed editore di ‘Paradise Tv’ di Napoli Pino Grazioli, fatto ieri 15 ottobre 2022 dopo le 20.03 sulle sue Pagine Facebook [Video]

IL CRONISTA NAPOLETANO..., HA SPIEGATO IL MOTVO PER IL QUALE RISULTA INDAGATO IN UN PROCEDIMENTO PENALE ATTIVATO DAI MAGISTRATI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORRE ANNUNZIATA, PER LE IPOTESI DI REATO DI OMISSIONE DI SOCCORSO E VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

Questo è stato l’annuncio del giornalista ed editore di ‘Paradise Tv’ di Napoli Pino Grazioli, fatto ieri 15 ottobre 2022 dopo le 20.03 sulle sue Pagine Facebook. Il cronista napoletano…, ha spiegato il motivo per il quale risulta essere indagato in un Procedimento Penale attivato dai magistrati della Procura della Repubblica di Torre Annunziata per le ipotesi di reato di Omissione di Soccorso e Violazione della Privacy.

Come il redattore ha detto, l’episodio fa riferimento ad una vicenda accaduta nell’aprile del 2021 nei sopracitati luoghi, quando lo stesso indagato effettuò una Diretta perchè venne chiamato (da chi poi effettivamente lo ha denunciato) per ricevere aiuto in quanto a suo dire abbandonato dai rappresentanti dello Stato.

La cosa che lascia senza parole, è l’accusa di non avere ‘prestato Soccorso’, quando al contrario è dimostrabile che fu proprio Grazioli a chiamare sia il 118 che i carabinieri… oltre ai tecnici dell’Enel per verificare un presunto allaccio abusivo dal momento che gli occupanti dell’abitazione nella quale si verificarono i fatti prelevavano la corrente elettrica da un palo della luce posto esternamente alla loro dimora.