COSI’ IN UNA NOTA DEL 31 OTTOBRE 2022, SI ESPRIMONO I MEMBRI DEL SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

“Riguardo alla questione legata all’ergastolo ostativo piu’ volte posta in evidenza dal Sap e dalla necessita’ di intervenire si apprende che oggi il Consiglio dei ministri si occupera’ di questa importante tematica”. Cosi’ in una nota il Sindacato autonomo di Polizia.

Dice Stefano Paoloni segretario generale del Sap: “apprendiamo con favore che nel Consiglio dei ministri che si svolgera’ nella giornata odierna uno degli argomenti trattati riguardera’ l’ergastolo ostativo. Dopo l’antecedente intervento della Corte Costituzionale che avanzava l’ipotesi di una modifica alla norma il Sap ha piu’ volte chiesto al Parlamento e all’ex Governo di intervenire per evitare che mafiosi terroristi e chi aveva compiuto reati gravi reati senza essersi pentito o senza collaborare potesse fruire dei benefici carcerari come ad esempio degli arresti domiciliari o della semiliberta’ rischiando in tal modo finanche di incontrare i familiari delle vittime di cui erano stati i carnefici”.

Conclude Paoloni: “plaudiamo all’iniziativa del Governo, che nei soli primi 10 giorni da quando gli e’ stato conferito l’incarico sta per varare il primo provvedimento relativo alla sicurezza e alla giustizia”.