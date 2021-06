E' UNA INIZIATIVA IN PROGRAMMA..., PRESSO LA OMONIMA BASILICA SITUATA A MESSINA IN VIA SANTA CECILIA NEI PRESSI DELLA VIA CESARE BATTISTI

Sabato 12 giugno, Vigilia della Festa di S. Antonio, alle ore 21 secondo appuntamento della Rassegna Musicale “In Festa con S. Antonio”. Concerto Omaggio a S. Antonio dell’Ensamble vocale e strumentale del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. Dirige il Maestro Michele Amoroso.

Domenica 13 giugno si celebra la Festa di S. Antonio di Padova. Nella Basilica antoniana di Messina, punto di riferimento per migliaia di devoti del Santo Taumaturgo, tutto è pronto per accogliere pellegrini, devoti e fedeli che giungeranno in pellegrinaggio per visitare la Basilica e rendere omaggio alla sacra effige miracolosa di S. Antonio, fatta realizzare ed intronizzata da S. Annibale nell’abside del suo Santuario. Quest’anno la festa è nuovamente condizionata dalle restrizioni decretate dal Governo e dalla CEI per evitare i contagi del covid19.

Per cui sarà una festa all’insegna dell’essenzialità e della religiosità interna al Santuario, tralasciando le manifestazioni esterne e mantenendo il distanziamento sociale tra le persone. Per venire incontro ai tanti devoti antoniani che verranno in pellegrinaggio al Santuario e per accoglierli in sicurezza, abbiamo programmato nove Sante Messe durante tutto l’arco della giornata a partire dalle ore 7,00 sino alle ore 19. Oltre alla Basilica, si potrà assistere alle celebrazioni eucaristiche nel cortile antoniano dove sarà posizionato un mega schermo. Inoltre i pellegrini potranno ammirare dinanzi alla Basilica il Carro Trionfale del Santo, che purtroppo anche quest’anno non potrà uscire in processione. Sempre domenica alle ore 17,30, per superare l’assenza della Processione, le reliquie del Santo di Padova sorvoleranno le due città di Messina e Reggio benedicendole dall’alto, con un aereo della scuola di volo “Aereo Club dello Stretto di Reggio Calabria”.

Alle ore 19,00 il Cardinale Paolo Romeo arcivescovo emerito di Palermo presiederà il solenne pontificale trasmesso dai canali social della Basilica. Inoltre come da tradizione verrà distribuito il pane di S. Antonio ad ogni santa messa, e sarà possibile l’offerta dei gigli da parte dei devoti all’altare del Santo. La Basilica di S. Antonio rimarrà aperta tutta la giornata di domenica 13 giugno dalle ore 6,30 sino alle ore 22. La giornata si concluderà alle 20.30 con la banda musicale e il Coro Giovanile dell’Associazione Note Colorate. La Festa di S. Antonio a Messina è davvero una straordinaria testimonianza di fede e devozione, che meraviglia e sprona a rendere lode al Signore per la profonda esperienza di fede di tanti devoti che mossi dallo spirito di conversione beneficiano dei frutti spirituali che il santuario offre, accrescendo cosi la pietà popolare verso il Santuario stesso.

L’intensa e speciale devozione dei messinesi, dei calabresi e dei pellegrini dell’Italia Meridionale ci riporta alla città di Padova, luogo dove si venerano le spoglie mortali del Santo, di cui abbiamo un piccolo segno con la presenza perpetua delle sue reliquie in basilica. Chi visiterà la Basilica il 13 giugno, visto l’Anno Santo che la Basilica sta vivendo da aprile scorso, potrà lucrare l’Indulgenza Plenaria alle solite condizioni della Chiesa. Altre iniziative collaterali sono previste per onorare S. Antonio ed il Centenario della Basilica.

E’ stata programmata una ricca rassegna musicale che coinvolgerà diversi giovani della città e li avvicinerà al Santuario. I concerti saranno curati dal Conservatorio A. Corelli di Messina e da altre Associazioni. Gli eventi musicali saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social.