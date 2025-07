PER IL SUO RETAGGIO, IL FESTIVAL VANTA IL SOSTEGNO DELLA REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO E DEL MINISTERO DELLA CULTURA E IL PATROCINIO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI NAXOS-TAORMINA: IL CONCERTO INAUGURALE SI SVOLGERÀ MARTEDÌ 15 LUGLIO ALLE 21:30 AL TEATRO ANTICO, UNO DEI LUOGHI PIÙ SUGGESTIVI DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO UNIVERSALE... LA MILLENARIA CAVEA VEDRÀ LA PMF PROPORRE DAL VIVO IL PROGETTO “DOPPIA TRACCIA”, CHE UNISCE LA FORZA CREATIVA DELLA BAND ALL’ALTO CANTAUTORATO DI FABRIZIO DE ANDRÉ, IN UN’INEDITA CELEBRAZIONE MUSICALE E POETICA

Sarà la Premiata Forneria Marconi, la band italiana di rock progressivo più famosa al mondo – e la più blasonata – a inaugurare il Festival Internazionale Taormina Arte 2025, rassegna di primo piano del panorama culturale europeo: un inizio in grande stile per la manifestazione promossa dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia guidata dal commissario straordinario Sergio Bonomo e dal sovrintendente Felice Panebianco.

Per il suo retaggio, il Festival vanta il sostegno della Regione Siciliana-Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e del Ministero della Cultura e il patrocinio del Parco Archeologico di Naxos-Taormina: il concerto inaugurale si svolgerà martedì 15 luglio alle 21:30 al Teatro Antico, uno dei luoghi più suggestivi del patrimonio archeologico universale… la millenaria cavea vedrà la PMF proporre dal vivo il progetto “Doppia traccia”, che unisce la forza creativa della band all’alto cantautorato di Fabrizio De André, in un’inedita celebrazione musicale e poetica.

La serata evento riflette pienamente la linea tracciata della direzione artistica di Gianna Fratta, figura direttrice d’orchestra e operatrice culturale di fama internazionale, che ha configurato un cartellone all’insegna della contaminazione tra generi, stili e linguaggi. Da qui la scelta emblematica di ospitare un gruppo storico e al contempo all’avanguardia, che ha fatto della ricerca e dell’innovazione il proprio segno distintivo.

Come indica il titolo, “Doppia Traccia” prevede due sezioni: la prima parte sarà dedicata ai brani iconici del repertorio PFM, da “Impressioni di settembre” a “La carrozza di Hans”, passando per “Dove… quando…” e “Mondi paralleli”; nella seconda parte saranno protagoniste le canzoni di Faber – tra le quali “Il pescatore”, “Volta la carta”, “Zirichiltaggia” – rielaborate in chiave rock sinfonica, come nella celebre tournée del 1979 che cambiò per sempre la storia della musica italiana. L’occasione è resa ancora più significativa dall’anniversario dei 45 anni da quel sodalizio e dal 85° della nascita del cantautore genovese.

In segno di omaggio, la band ha inoltre pubblicato l’album live “PFM canta De André Anniversary”, registrato durante i tour 2023-2024, ai quali ha fatto seguito quello in corso, che ha preso il via a fine dicembre all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Un successo duraturo e costante premia da lunghi un ensemble che rappresenta un’eccellenza italiana nel mondo. Fondata nel 1970, la PFM è stata infatti la prima band italiana a conquistare la scena rock dentro e fuori i confini italiani. Dal debutto discografico del 1972, ha saputo imporsi nei principali mercati europei, americani e asiatici, arrivando a firmare con l’etichetta Manticore di Emerson, Lake & Palmer. Nel tempo, ha collezionato riconoscimenti prestigiosi: nel 2016, Classic Rock UK l’ha inserita tra i 100 artisti più importanti della storia; Rolling Stone UK ha collocato l’album “Photos of Ghosts” al 19° posto tra i dischi fondamentali del progressive. Nel 2018 ha ricevuto il premio come International Band of the Year ai Prog Music Awards UK, e nel 2019 il leader Franz Di Cioccio è stato inserito da PROG UK tra le 100 icone della musica che hanno cambiato il mondo.

La formazione schiera Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere), Marco Sfogli (chitarra, in sostituzione temporanea di Giacomo Castellano), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest… Francesco Bellia, voce e chitarra d’accompagnamento.

La presenza della PFM sul palco del Teatro Antico rappresenta il punto di incontro ideale tra memoria e innovazione, radici italiane e proiezione cosmopolita, musica d’autore e sperimentazione sonora. Il Festival Taormina Arte, che proseguirà fino all’11 settembre, apre così nel segno della grande musica italiana proiettata verso orizzonti globali, capace di parlare a ogni generazione il linguaggio dell’arte vera, viva, condivisa.

L’appuntamento successivo è per mercoledì 16 luglio alle 21.30, sempre al Teatro Antico, con il concerto sinfonico “Notte da Oscar”, dedicato ai compositori di iconiche colonne sonore, da Nino Rota a Ennio Morricone, da John Williams a Astor Piazzolla. Musiche che hanno segnato la storia di film come – per non citarne che alcuni – Guerre stellari, C’era una volta il West o Nuovo Cinema Paradiso. Un excursus suggestivo con la pluripremiata Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, diretta da Maurizio Billi e il soprano Anna Kazlova. Il cartellone completo è disponibile sul sito festivaltaorminarte.it.

