Saranno queste…, le novità nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore la fiction di Rai1 in onda dal lunedì al venerdì dopo le 15.40

Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno decisive per Tina Amato. La moglie di Sandro Recalcati, infatti, è tornata a Milano dalla sua famiglia, ma ha tenuto nascosta la verità sulla sua condizione di salute. Nelle prossime puntate della fiction Rai, Tina racconterà ad Agnese e Giuseppe, che dovrà decidere se sottoporsi ad un’operazione per via di un problema alle corde vocali. Dopo avere appreso la notizia, i coniugi Amato avranno due opinioni diverse a riguardo e la cosa, potrebbe portare i genitori di Salvatore a litigare.

Il Paradiso delle signore: Tina deve decidere se operarsi e informa Agnese e Giuseppe

Il ritorno di Tina ne Il Paradiso delle signore è stato avvolto da un mistero nei primi episodi della sesta stagione. Infatti, la giovane Amato non ha parlato né di suo marito, né dei motivi per cui non menzionava mai la sua carriera di cantante. Dopo qualche puntata, però, tutti i nodi sono venuti al pettine e Tina ha confidato a suo fratello cosa è accaduto nella sua vita, durante la sua assenza, rivelandogli che fra lei e suo marito era finita e di avere un problema di salute alle corde vocali. Nei prossimi episodi della fiction di Rai 1, Tina verrà messa al corrente dal suo medico che per provare a risolvere i suoi problemi di salute dovrà sottoporsi ad un intervento e informerà Agnese e Giuseppe della cosa.

Il Paradiso delle signore: l’opinione diversa di Agnese e Giuseppe sull’operazione di Tina

La situazione familiare dei coniugi Amato non è idilliaca e, infatti, nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda in televisione, Agnese ha scoperto un ammanco di soldi sul libretto di risparmio di suo marito. Iniziando ad indagare, la mamma di Salvatore ha pensato che sia stato suo marito Giuseppe a servirsi del denaro della famiglia per qualche losco affare e gli ha fatto qualche domanda.

In quell’occasione, il signor Amato ha inventato una scusa con la moglie. L’operazione di Tina potrebbe creare un’ulteriore distanza fra i genitori della cantante, perché avranno un’opinione diversa a riguardo. In particolar modo, a fatica, Agnese accetterà l’eventualità che la figlia vada sotto i ferri ma, alla fine, sarà a favore dell’operazione, mentre Giuseppe sarà contrario.

Il Paradiso delle signore: il matrimonio fra Agnese e Giuseppe è in bilico

I coniugi Amato, inoltre, avranno altre beghe da risolvere perché, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Agnese scoprirà la verità sulla doppia vita di suo marito in Germania e verrà a sapere dell’esistenza di un figlio illegittimo di Giuseppe. Il matrimonio dei genitori di Tina, pertanto, sarà in bilico per via del tradimento del magazziniere ai danni della consorte. A quel punto, la relazione fra i coniugi Amato potrebbe terminare e la sarta potrebbe finire nuovamente fra le braccia di Armando. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per scoprire cosa accadrà alla mamma e al papà di Tina.