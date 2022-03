AD EVIDENZIARLO IERI SULLA LORO PAGINA FACEBOOK, SONO STATI I RESPONSABILI DEL 'PRESIDIO NINO E IDA AGOSTINO DI LIBERA A MESSINA' PER RICORDARE L'ODIERNO APPUNTAMENTO PREVISTO IN PIAZZA UNIONE EUROPEA A PARTIRE DALLE ORE 10:00

“Scuole e associazioni sportive messinesi verso il #21marzo2022”. Lo hanno scritto ieri, sulla loro Pagina Facebook, i responsabili del ‘Presidio Nino e Ida Agostino di Libera a Messina’ per ricordare l’odierna manifestazione prevista in piazza Unione Europea a partire dalle ore 10:00.

I componenti del sodalizio hanno evidenziato e concluso: “il 21 marzo è un momento di riflessione ma anche di relazioni vive – dichiara il presidio cittadino in un comunicato – e di testimonianze attorno ai familiari delle vittime innocenti delle mafie, persone che hanno subito una grande lacerazione che noi tutti possiamo contribuire a ricucire, costruendo insieme una memoria comune a partire dalle storie di quelle persone. È una giornata di arrivo e ripartenza per il nostro agire, al fine di porre al centro del ragionamento collettivo la vittima come persona e il diritto fondamentale e primario alla verità, che appartiene alla persona vittima, ai familiari della stessa, ma anche a noi tutti. Ma è altresì il momento in cui dare spazio alla denuncia della presenza delle organizzazioni criminali mafiose e delle connivenze con politica, economia e massoneria deviate”.

“#losportnonvidimentica #memoriaeimpegno #MemoriaViva Libera Contro le Mafie Libera Sicilia contro le mafie Fidal Messina Torre Bianca Csen Messina Basket School Messina A. Dil. Istituto Comprensivo Giuseppe Catalfamo Centro Sportivo Italiano Messina ASD Team Scaletta ASCD Vigor Itala Futsal ASD Carlentini C5”.