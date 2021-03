“Si avvia verso una soluzione, come già indicato da tempo dalla sottoscritta ed all’intero Movimento 5 stelle, il problema delle mancate vaccinazioni al personale scolastico che lavora in regione diversa da quella di residenza. Con ordinanza del commissario Figliuolo si dispone che le Regioni procedano alle vaccinazioni non solo della popolazione residente, ma anche a quella domiciliata nel territorio regionale per motivi di lavoro, assistenza familiare o qualunque altro giustificato motivo. L’obiettivo è quello di completare la campagna vaccinale per l’intero personale scolastico il prima possibile… un tassello fondamentale nella direzione della completa riapertura di tutti gli istituti”. Così la sottosegretaria all’istruzione, la messinese Barbara Floridia, senatrice del MoVimento 5 Stelle.