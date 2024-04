Si terrà venerdì 12 aprile, dalle 16.30, presso la Sala dei 99 di Palazzo Branciforte a Palermo il convegno dal titolo: ‘L’Autonomia differenziata e le Regioni a statuto speciale’, promosso dall’Associazione degli ex parlamentari della Repubblica e dall’Associazione degli ex deputati dell’Assemblea regionale siciliana.

Ai lavori prenderanno parte i docenti universitari Gaetano Armano (UniPa), Floriana Cerniglia (Università cattolica Sacro Cuore), Guido Corso (Roma Tre) e Andrea Piraino (UniPa): prevista anche una relazione del Consigliere di Prefettura Gabriele Giovannetti Melchiorri.

Dopo l’intervento introduttivo del presidente dell’Associazione ex deputati Ars, Rino La Placa, seguiranno i saluti di Raffaele Bonsignore, presidente Fondazione Sicilia, e di Giuseppe Gargani, presidente dell’Associazione ex parlamentari della Repubblica. Le conclusioni sono affidate ad Enrico La Loggia, ex ministro e presidente regionale degli ex parlamentari della Repubblica.