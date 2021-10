“Siete ostinati ma noi lo siamo di più” [Video]

“Siete ostinati ma noi lo siamo di più”! Ha scritto tali affermazioni, in un filmato pubblicato su Facebook dopo le 11.10, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto: “continuate a rendervi protagonisti di video in cui emerge chiaramente la volontà di non fare la raccolta differenziata, anzi peggio, di sporcare le vie dove voi stessi abitate. Questo zozzone che esce di casa con un sacco di rifiuti e lo lascia all’angolo del marciapiede prima di salire in macchina e andare a fare altro, è stato ripreso sul Viale Giostra domenica scorsa alle 20.30. A breve riceverà la multa da 600 euro a ricordo dell’uscita di domenica sera e ci auguriamo anche che gli basti per non ripetere più simili azioni”.

“Ma se così non fosse, le telecamere continueranno a colpire e presto con il regolamento per la riscossione diretta, attueremo le così dette ganasce fiscali per il recupero delle somme… non lavori e non hai reddito? Ti pignoro la macchina o il motorino! E se chiederanno di avere una licenza o una autorizzazione comunale, con il regolamento di regolarità tributaria sapremo che sono stati multati come zozzoni e se prima non pagheranno le multe non avranno diritto a nessun rilascio. E se la licenza già ce l’hanno, faremo le verifiche intermedie e se non pagano, gliela sospendiamo! Sono finiti i bei tempi in cui nessuno pagava le tasse e le multe! Vi becco ad uno ad uno, e vi obbligo pure a pagare le multe, zozzoni”!