Sono accusate di avere spacciato droga anche in zone frequentate da minorenni le cinque persone arrestate stamattina dai carabinieri ad Isola Capo Rizzuto nel corso dell’operazione denominata “Libertà”.

Gli arrestati sono Francesco Macrillò, di 30 anni, Giuseppe Scuteri (26), Emanuele Filoramo (49), Francesco Serio (33) e Giuseppe Rubino (31): per i primi quattro è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre a Rubino sono stati concessi gli arresti domiciliari.

Alle persone coinvolte nell’operazione vengono contestati numerosi episodi di spaccio di vari tipi di droga, cocaina, eroina e marijuana. L’attività di distribuzione della sostanza stupefacente avveniva in palazzi di edilizia popolare, nel quartiere “Libertà”, in un’area prospicente l’istituto scolastico “Wojtyla”, a breve distanza dalla sede della Tenenza dei carabinieri e nelle vicinanze di una chiesa.

Nella varie fasi in cui si é articolata l’attività investigativa i carabinieri hanno anche sequestrato 150 grammi di cocaina purissima divisa in dosi pronte per lo spaccio.