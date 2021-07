A DICHIARARE QUESTO OGGI, E' STATO L'ATTORE TONY MORGAN CHE IERI HA RICEVUTO A SALINA (ME) NEL CONTESTO DEL MAREFESTIVAL UN IMPORTANTE PREMIO PER LA SUA PROFESSIONE SVOLTA IN QUESTI ANNI

“Sono felice della carriera che ho fatto, decine di film, tv, teatro e spettacoli dal vivo con grandi registi e attori, sono ben lieto di ricevere qui questo premio alla carriera”. Lo ha detto l’attore e regista Tony Morgan al Marefestival a Salina (Me) dove ha ricevuto un importante premio per la sua professione.

Morgan ha proseguito: “non voglio però vivere nel passato, ma pensare sempre al futuro. Per questo durante il periodo del Covid noi comunque con le dovute cautele abbiamo girato a Cittadella in Veneto il film ‘Bacio’. Un film scritto con Roberto Agnone prodotto da Jacopo Dotti. Ora partirò per andare a Roma a partecipare ad un film omaggio a Tomas Milian con il quale ho recitato in molti film”.