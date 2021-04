IL FOCOLAIO SI E' SVILUPPATO IN LOCALITA' TREMESTIERI PRESSO LA VIA CARBONARA

Sono state messe in atto questa mattina, le procedure di spegnimento, da parte dei vigili del Fuoco di Messina, recatisi presso un appartamento in fiamme. Il focolaio si è sviluppato in località Tremestieri, per la precisione in via Carbonara, ed i motivi dell’accaduto sono in fase di accertamento.

Le squadre dei pompieri sono prontamente intervenute con diverse autobotti, con autoscala, con autovettura per trasporto bombole aria compressa e con pick-up con modulo attrezzato per il tipo di soccorso tecnico urgente. Sul posto è arrivato anche il funzionario VF per coordinare le attività di soccorso. Nella immediatezza, si è riscontrata la presenza di un solo intossicato il quale lo hanno subito affidato al personale del 118 per essere trasportato al Pronto soccorso del più vicino nosocomio. Nel sito interessato dall’incendio sono giunti anche gli operatori della Polizia di Stato ed i vigili Urbani per la gestione della viabilità e dell’ordine.