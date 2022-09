Sono stati avviati i lavori di riqualificazione del piazzale dell’ATM con una attenzione particolare all’ambiente: l’intervento, infatti, prevede un sistema di convogliamento e trattamento delle acque di prima pioggia in apposite vasche per evitare lo sversamento di fattori inquinanti

E' UN LAVORO NON DOVUTO, MA ETICO, COME HA DICHIARATO IN UNA NOTA DI OGGI 08 SETTEMBRE GIUSEPPE CAMPAGNA IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' CHE SI OCCUPA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA CITTA' PELORITANA