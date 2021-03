“Sono vivo ed a piede libero…, buongiorno da Palazzo Zanca”! Lo ha scritto stamane su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha aggiunto e concluso: “sono stato particolarmente assorbito da alcune scadenze importanti e delicate che sto affrontando in prima persona come mia proverbiale abitudine. Non vi nascondo che mi mancate tantissimo”.