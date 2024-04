‘Suviana, collegamenti e aggiornamenti in diretta dal luogo dell’esplosione; sciopero e sicurezza sul lavoro, Cgil e Uil in piazza; Bari, nuovo terremoto politico, il M5S esce dalla Giunta del governatore Pd in Puglia; carocarburante, benzina e diesel sempre più costosi; non mancheranno i sondaggi in esclusiva di Emg Acqua’. Questi i principali temi della puntata di “Agorà”, in onda venerdì 12 aprile alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi saranno: Giovanni Cirmi, Luogotenente, Comandante del nucleo sommozzatori Guardia di Finanza di Rimini; Incoronata Boccia, vicedirettrice Tg1; Fabio Martini, “La Stampa”; Rosario Trefiletti, presidente Centro consumatori Italia; Lucio Malan, Fratelli d’Italia; Michele Marsiglia, presidente FederPetroli Italia; Edoardo Sylos Labini, direttore “CulturaIdentità”; Fabrizio Masia, sondaggista.