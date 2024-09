‘Tutti i risultati dai campi di Calcio calabresi…, le Squadre della Calabria impegnate nei diversi Campionati sono le protagoniste delle telecronache di StadioRadio’ [Video]

DOPO LE 15.00 DI OGGI 22 SETTEMBRE 2024 SU... WWW.STADIORADIO.IT, SUL 'CANALE 13 DEL DIGITALE TERRESTRE DI CALABRIA TV', SUI 90.0 MHZ IN F.M. DI 'RADIO RICORDI' E SUI 98.0 MHZ IN F.M. DI RADIO VENERE DI BOVALINO È INIZIATA LA TRASMISSIONE SPORTIVA GIUNTA ALLA 21^ EDIZIONE

‘Tutti i risultati dai campi di Calcio calabresi…, le Squadre della Calabria impegnate nei diversi Campionati sono le protagoniste delle telecronache di StadioRadio’. Sono i contenuti della trasmissione iniziata in diretta…, dopo le 15.00 di oggi 22 settembre 2024 su… www.stadioradio.it, sul ‘Canale 13 del Digitale terrestre di Calabria Tv’, sui 90.0 MHz in F.M. di ‘Radio Ricordi’ e sui 98.0 MHz in F.M. di Radio Venere di Bovalino… che è giunta alla 21^ Edizione.