“Vediamo in quanti leggeranno…, tanti che non mi seguono assiduamente e che poco conoscono le leggi, procedure e i tempi della Giustizia, ripetono sempre ‘cos’hai ottenuto’…? A coloro e coloro che mi seguono e non partecipano voglio rispondere con questo post… come ben sapete e come avete appurato, le denunce contro infedeli magistrati, politici, forze dell’ordine, sistemi criminali Masso Mafiosi e loro affiliati vengono puntualmente sabotate a mod 45 così da essere praticamente inesistenti e spesso chi denuncia viene perseguitato sia a livello fisico che giuridico con sicure condanne, TSO, etc…”! Lo ha scritto ieri 14 febbraio 2024…, sui suoi omonimi Spazi Facebook, Francesco Carbone, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Governo del Popolo già costituita nel mese di luglio del 2018 in Provincia di Palermo.

Carbone ha evidenziato:

“Di denunce ne ho fatte a migliaia, tutte sabotate, e per farle riesumare ho colpito nell’orgoglio coloro che ho denunciato e i criminali magistrati che puntualmente mi sabotavano le denunce così da indurre loro a denunciarmi o perseguitarmi giuridicamente. Come diceva Falcone, quando comanda la Mafia o MassoMafia i posti di comando vengono assegnati ai cretini e proprio ai cretini ho diretto i miei attacchi al loro orgoglio. Cos’ho ottenuto?”;

“Giudice Maria Venditti di Firenze ancor prima di emettere sentenza e reperire tutte le prove delle calunniose accuse nei miei confronti, ha mandato gli atti al Procuratore Capo per agire contro Il Procuratore Capo di Perugia Cantone e altri magistrati di Perugia che hanno sabotato denunce contro magistrati di Velletri Tivoli Roma (Procura, Direzione Nazionale Antimafia, etc..) così da riesumare tutte le denunce sabotare a Perugia e Roma”;

“Grazie alla denuncia del PM Sassano di Napoli, la Procura di Napoli ha dovuto riesumare una denuncia a mod 45 e mandarla a Roma per competenza, aprendosi due procedimenti penali a Roma contro i magistrati di Napoli e Salerno e Forze dell’ordine di Salerno”;

“A Termini Imerese il Presidente di sezione dei Giudici che presiede una causa contro di me, ha mandato gli atti e le notizie di reato da me riferite contro magistrati di Termini Imerese, Sorelle Napoli di Mezzojuso, Presidente Regione Sicilia e ARS, Assessori e Funzionari Regionali, forze dell’ordine infedeli, alle Procure di Caltanissetta, Palermo e Termini Imerese per i reati di competenza territoriale. In questo modo verranno riesumate tutte le denunce già sabotate in passato”;

“A breve inizieranno a Termini Imerese e a Catania le prime Udienze contro le Sorelle Napoli ove nella prima Udienza darò le prove della metodologia mafiosa utilizzata da loro e dal loro padre Salvatore Napoli Capo Mandamento di Mezzojuso nell’acquisire terreni al 10% del valore nominale, detenere terreni del demanio, dell’Ismea, della riforma agraria con truffe ai fondi UE, agricoltura, antimafia e ne chiederò la confisca immediata in base alle leggi antimafia e le giuste misure cautelari per loro e per tutti coloro che le hanno protette e utilizzate per mettere in atto la mega truffa dei ‘Progetti Legalità’ facendole passare per vittime di Mafia”;