“Vedo un grande entusiasmo sul progetto della Nuova DC” [Video]

Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

“Vedo un grande entusiasmo sul progetto della Nuova DC”. Così ha commentato Totò Cuffaro, leader della compagine biancoscudata, presente oggi alla convention del centrodestra a sostegno di Renato Schifani. Occasione che non l’ha visto protagonista in prima persona sul palco del multisala Politeama di Palermo. Compito a cui è stato delegato il vicesegretario regionale Pippo Enea.

Cuffaro: “Grande entusiasmo attorno a progetto Nuova DC”

Una campagna elettorale veloce ma abbastanza intensa, nella quale la compagine democrastiana si è schierata a sostegno della coalizione di centrodestra. Un progetto, quello della Nuova DC, sul quale Totò Cuffaro intravede una certa partecipazione. “Dovunque vado, dal paese più piccolo a quello più grande, incontro tanto entusiasmo per la Nuova DC”.

Un sentimento come quello registrato, dall’ex presidente della Regione, su progetto politico di Forza Italia “E’ una lista fortissima e do merito a chi l’ha costruita. Vedo che la campagna elettorale di Schifani va bene. Mi basta sapere che c’è una coalizione unita che è attorno al presidente Schifani e che sta facendo a pieno il suo dovere”.

L’attacco a De Luca: “Da lui solo ululati”

Il leader della Nuova DC dedica poi una parantesi allo scambio di battute avvenuto con l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Il fondatore di Sicilia Vera, dal palco di Palermo ma non solo, ha più volte attaccato Totò Cuffaro, dichiarando che non avrebbe raggiunto la soglia dello sbarramento necessaria a far scattare i seggi durante la prossima tornata elettorale.

Critiche sulle quali l’esponente democristiano replica in maniera sarcastica. “Più che parole sento ululati. A volte abbaiate, anche con la bava alla bocca. Non si capisce bene cosa dice. Consiglio a De Luca di non montare palchi, di non costruire amplificazioni. Tanto quando parla, dall’altra parte, ci sono solo 3-4 persone. Scenda e faccia con loro una bella chiaccherata. Ci guadagniamo tutti“.