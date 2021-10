Venuto: «Vogliamo divertirci davanti al nostro pubblico»

Archiviata la pratica dell’esordio in campionato nel migliore dei modi, per la Sanitaria Sicom Akademia Sant’Anna è il momento di mettere nel mirino la seconda uscita stagionale, questa volta tra le mura amiche del Palatracuzzi contro le catanesi dell’HUB Ambiente Teams.

Già da ieri le messinesi sono tornate in campo a faticare: concentrazione massima per puntare a bissare il successo della prima uscita e regalarsi la gioia della prima vittoria in questo torneo, finalmente davanti ai propri tifosi.

«Il debutto è sempre una cosa importante – questa l’analisi sulla prima vittoria da parte del Direttore Sportivo della Sicom Akademia, Peppe Venuto – Noi abbiamo preparato la gara contro Cutrofiano nel migliore dei modi. È anche vero che il calendario ci ha messo di fronte una squadra giovanissima che sta affrontando la B1 con il chiaro intento di crescere durante la stagione. Noi, dal canto nostro, abbiamo comunque dato il meglio perchè l’obiettivo era quello di portare a casa i primi 3 punti del campionato e cosi è stato».

«Questo per noi, del resto, è anche un momento particolare che la squadra ha affrontato nel miglior modo possibile: da squadra – prosegue Venuto affrontando l’argomento dell’infortunio occorso alla Dell’Ermo – Ci siamo stretti attorno alla ragazza facendole sentire il calore di Akademia Sant’Anna. Per quanto riguarda il mercato siamo in una fase particolare: è difficile riuscire a trovare qualcosa che, in questo momento, possa fare al caso nostro. Ci stiamo guardando intorno e stiamo monitorando diverse situazioni che possono interessarci ma ad oggi non abbiamo tante alternative. Valuteremo in futuro se si presenterà qualche occasione che possa fare al caso nostro».

Sabato, alle ore 17.00, andrà in scena quindi l’esordio casalingo di questa stagione contro l’HUB Ambiente Teams Catania.

«Quella del 23 ottobre è una data importante: sia perchè la prima in casa ma anche per la presenza di pubblico – conclude Peppe Venuto – Finalmente possiamo mostraci alla città e speriamo che Messina risponda nel migliore dei modi. I sacrifici che sta facendo Akademia Sant’Anna per disputare un campionato di vertice in parte potrebbero essere ripagati dalla vicinanza della città e dei messinesi».