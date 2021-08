Zdenek Zeman a tutto campo, a 90° Minuto, su Rai2

“Il calcio è uscito dalle farmacie? Io non controllo più, ma penso che se si trovano atleti positivi alle Olimpiadi, e in tutti gli altri sport, allora penso anche che si possano trovare pure nel calcio, se solo si cercano…”.

E’ uno dei passaggi della lunga intervista che Zdenek Zeman ha rilasciato al microfono di Saverio Montingelli, in esclusiva per 90° Minuto, e che andrà in onda nel corso della puntata di domenica 29 agosto, su Rai2, alle 18.25. Il settantaquatrenne tecnico boemo, da quest’anno tornato sulla panchina del Foggia, in Serie C, ha parlato, come sua abitudine, di tutto e senza peli sulla lingua, dall’applicazione del Var al tentativo, poi abortito, di Superlega, fino al ruolo sempre più importante dell’aspetto finanziario nel calcio.

Per discutere dei temi sollevati dall’intervista dell’ex allenatore, tra le altre, di Lazio, Roma e Napoli, e per esaminare i temi della seconda giornata di Serie A, in studio, ospiti di Marco Lollobrigida, anche Walter Sabatini, attuale coordinatore tecnico del Bologna e Sergio Pellissier, l’ex bandiera del Chievo che ha fondato una nuova società, la Fc Chievo 1929, per poter cercare di riportare il calcio nel quartiere veronese dopo il fallimento della società di Luca Campedelli.