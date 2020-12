Martedì 8 dicembre 2020, Solennità dell’Immacolata Concezione, l’Arcivescovo della Diocesi messinese, S. E. Mons. Giovanni Accolla, alle ore 10.00 presiederà la Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa San Francesco all’Immacolata di viale Boccetta a Messina

Martedì 8 dicembre 2020, Solennità dell’Immacolata Concezione, l’Arcivescovo, S. E. Mons. Giovanni Accolla, alle ore 10.00 presiederà la Celebrazione Eucaristica presso la Chiesa San Francesco all’Immacolata di viale Boccetta a Messina.

A conclusione della Santa Messa, la tradizionale offerta dei fiori all’Immacolata si svolgerà all’interno della stessa Chiesa, dinanzi alla statua dell’Immacolata Concezione. In ottemperanza alle normative anti Covid 19 sarà possibile partecipare alla celebrazione in presenza fino all’esaurimento dei posti disponibili e in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi.