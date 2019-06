All’Università di Messina: al via il Corso di formazione, denominato… “MSNA”

"GLI ASPETTI GIURIDICO - LEGALI PER LA LORO PRESA IN CARICO"

Si svolgerà nei giorni 5, 6, 12, 13, 19 e 20 luglio (alternativamente alle ore 14.30-19.30 e alle ore 8.30-13.30), la I edizione del Corso di formazione denominato “MSNA: gli aspetti giuridico – legali per la loro presa in carico”, connesso al progetto”FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza nelle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa”, presentato in partenariato da Fondazione Terre des Hommes (capofila), Università degli Studi di Messina – CEMI, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze per la Promozione della Salute e Materno Infantile “G. D’Alessandro” e Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”. Data lacomplessità dei fenomeni migratori e dei relativi profili giuridici che regolano la loro gestione, visti i significativi cambiamenti della normativa in materia di immigrazione e protezione internazionale, le tematiche del corso saranno dirette all’approfondimento delle conoscenze e delle competenze giuridico-legali dei partecipanti.

I principali destinatari del corso sono educatori, assistenti sociali e legali, orientatori professionali, impiegati delle pubbliche amministrazioni, persone impegnate nei servizi amministrativi che svolgono mansioni a diretto contatto con il pubblico (operatori dei Centri di prima e seconda accoglienza, Enti territoriali e altri soggetti – pubblici e privati – che operano nell’ambito dell’assistenza a MSNA).

I tre moduli, da 10 ore ciascuno, sono intitolati:“Cornice normativa del fenomeno migratorio dei MSNA” (Modulo 1),“Tutela giuridica e competenze istituzionali” (Modulo 2), “La determinazione del superiore interesse del minore, realtà e scenari” (Modulo 3). Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail cemi@unime.it.