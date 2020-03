“Su sollecitazione dell’Assessore regionale per la Salute Ruggero Razza, è stato attivato un Covid Team a Messina”

LO HANNO RIFERITO OGGI IN UNA NOTA I RESPONSABILI DEL POLICLINICO UNIVERSITARIO

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina comunica che, su sollecitazione dell’Assessore regionale per la Salute Ruggero Razza, ha attivato un Covid Team per affrontare l’emergenza venutasi a creare presso la casa di riposo “Come d’Incanto”, dove nei giorni scorsi si é registrato un focolaio di coronavirus.

Il Direttore Generale, dott. Giuseppe Laganga, confrontatosi con la Direttrice della struttura, in virtù dei protocolli d’intesa siglati tra la Regione Siciliana e le strutture sanitarie private e ottenuta la disponibilità del dott. Mimmo Arena, presidente del Consorzio Sisifo, ha inviato presso la casa di riposo un gruppo di operatori sanitari del consorzio stesso. L’obiettivo è quello di verificare lo stato di salute degli ospiti e approntare immediatamente gli interventi necessari. Il gruppo agisce in coordinamento con l’A.O.U. Policlinico e con l’ASP. In tal modo, inoltre, verrà fornito un necessario supporto al personale che fino a oggi ha operato nella struttura.

Inoltre, sono stati completati da parte dell’Asp i tamponi su tutti i pazienti e il personale della struttura. Si vuole così dare risposta a una delle principali emergenze che si stanno vivendo in questo momento a Messina, attraverso una indispensabile sinergia.

