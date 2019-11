Oltre mille abbonamenti in pochi giorni al Teatro Vittorio Emanuele: è il primo dato ufficiale della campagna per la stagione 2019/2020 che prenderà il via sabato 16 novembre e parte già con i migliori auspici.

Stamane la visita dell’assessore regionale al Turismo Manlio Messina, accompagnato dall’on. Elvira Amata, per avere contezza su come l’Ente sta proseguendo nel corso tracciato dalla nuova governance: particolarmente orgogliosi i vertici, il presidente Orazio Miloro e i componenti il C.d.A. Giuseppe Ministeri e Nino Principato, che hanno illustrati numeri e risultati destinati a crescere nei prossimi giorni.

Ha dichiarato il presidente Miloro: “con il sovrintendente Gianfranco Scoglio e i due direttori artistici Matteo Pappalardo e Simona Celi è stato allestito un cartellone di tutto rispetto, un lavoro che il pubblico ha fortemente apprezzato e i numeri del botteghino lo stanno confermando”.

Vivo apprezzamento quello espresso dall’assessore Messina: “un ottimo lavoro fin qui svolto, oltre all’ordinaria attività, la nuova governance si è impegnata in una poliedrica progettualità che sta registrando anche un ampio coinvolgimento di realtà private che, con rinnovata fiducia, intendono scommettere sull’Ente Teatro”.

Ha proseguito Messina: “la Regione non farà mancare di certo il proprio sostegno, garantendo i trasferimenti necessari per dare sviluppo e certezza alla programmazione e, quindi, alle significative ricadute sul tessuto culturale e socio-economico dell’intero territorio”.

L’assessore ha poi comunicato al presidente Miloro che il progetto, presentato nelle scorse settimane dal Teatro relativo al bando della destagionalizzazione 2019, è stato ritenuto da parte della commissione competente -tra i progetti ammissibili-. La stagione partirà con lo spettacolo -Appunti di Viaggio-: biografia in musica, scritto e diretto dalla grande artista Lina Sastri, che andrà in scena sabato 16 novembre alle ore 21:00 e domenica 17 novembre alle ore 17:30. Da domani, martedì 12 novembre, sarà possibile acquistare i biglietti. Orari botteghino 09:00/13:00 – 16:00/18:40.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.