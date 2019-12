“Proseguono spediti i lavori di demolizione della Tangenziale Est” [Video]

DOPO AVERLO SCRITTO (VIRGINIA RAGGI SINDACA DI ROMA) CINQUE GIORNI FA SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, SONO INIZIATE LE POLEMICHE SUI CAMBIAMENTI ALLA VIABILITA' NELLA CAPITALE PER I PENDOLARI (PROVENIENTI DA ALTRE CITTA', CON I BUS) CHE DOVRANNO SCENDERE AD ANAGNINA E NON A TIBURTINA

“Proseguono spediti i lavori di demolizione della Tangenziale Est”. Dopo averlo scritto (Virginia Raggi sindaca di Roma) cinque giorni fa sulla sua pagina Facebook, sono iniziate le polemiche sui cambiamenti alla viabilità nella Capitale per i pendolari provenienti (da altre Città, con i bus) che dovranno scendere ad Anagnina.

Ha aggiunto la Raggi: “qui nel video vi mostro un altro tratto abbattuto nel piazzale della Stazione Tiburtina. In queste ore i tecnici stanno installando anche i pannelli per il contenimento del rumore, sul lato nord, davanti alle case di via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico”.

“Per la demolizione dell’ultimo tratto della Tangenziale su via Tiburtina, poi, sono previste modifiche alla viabilità nel weekend. I lavori stanno rispettando i tempi prestabiliti. Dopo l’abbattimento, si passerà alla riqualificazione di gran parte del Piazzale Ovest. Dopo anni di attesa, il progetto pensato nel 2000 e voluto fortemente da questa Amministrazione, sta diventando realtà. Qui nel video vi mostro un altro tratto abbattuto nel piazzale della Stazione Tiburtina”.

