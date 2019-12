Si è svolta questa mattina a Palazzo Zanca alla presenza del Sindaco Cateno De Luca, dell’Assessore allo Sport Giuseppe Scattareggia, del promotore ed organizzatore Giovanni La Rosa Presidente del Comitato Messina Nord, la conferenza stampa di presentazione dell’Evento di Beneficienza “Il Calcio di Morgan alla Disabilita'”, che si svolgerà giorno 21 dicembre 2019 a partire dalle ore 09:00 presso il Palanebiolo (Contrada Conca d’Oro) a Messina.

Lo scopo dell’evento una raccolta fondi (circa 150.000,00 euro) da utilizzare per l’acquisto di un esoscheletro cibernetico che possa permettere a Morgan di condurre una vita più autonoma. Presenti all’incontro oltre a Morgan ed ai suoi genitori anche i compagni di classe della 1^ B dell’Istituto Ernesto Basile ed i docenti Elisabetta Loiacono, Antonio Lagana’, Rossella Rossitto, Lina Puglisi ed il Presidente dell’Associazione “Gli amici dei bimbi in corsia ABC” Antonio Abbate.

“L’esoscheletro gibernetico è un dispositivo molto sofisticato frutto dei progressi che la robotica soprattutto la robotica biomedica ha compiuto negli ultimi decenni. Un esoscheletro è un robot indossabile che può trovare applicazione in diversi ambiti a quelli della riabilitazione motoria partendo dagli esoscheletri che possono essere d’ausilio per il potenziamento della forza e della resistenza. L’esoscheletro robotico è un dispositivo capace di dare una speranza a chi non può utilizzare più le gambe dopo un incidente o una malattia. Può essere utilizzato per restituire la capacità di camminare in casi di paraplegia le paralisi di entrambi gli arti inferiori tetraplegia paralisi totale dei muscoli volontari”.