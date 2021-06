Le reti di Palma e Carbonaro vanificano il pari di Bonanno…, i Giallorossi sono ora a -2 dalla vetta a 2 giornate dalle fine

Le reti di Palma e Carbonaro vanificano il pari di Bonanno. Giallorossi a -2 dalla vetta a 2 giornate dalle fine.

Il rush finale in sette giorni si apre con una vittoria fondamentale per il Football Club Messina. I giallorossi piegano per 2-1 un Castrovillari in gran forma venuto a Messina per giocarsi la gara a viso aperto. Le reti di Palma e Carbonaro permettono alla squadra di Costantino di accorciare a due punti sulla vetta a due giornate dalla fine. Si tornerà in campo già mercoledì per l’ultimo turno infrasettimanale della stagione. Il prossimo avversario sarà il Paterno di mister Gaetano Catalano.

Pre-partita

Tantissime defezioni per mister Costantino che non abbandona il consueto 4312. Blocco difensivo confermatissimo con Marone, Cangemi, Da Silva, Fissore e Ricossa. A centrocampo torna titolare Alessandro Marchetti vista la squalifica di Agnelli mentre Arena continua a giostrare nel ruolo di mezz’ala d’inserimento. In attacco senza Caballero e Piccioni, Carbonaro torna nel ruolo di centroavanti con a supporto Bevis e Coria. In panchina si rivede Domenico Marchetti recuperato dopo l’infortunio.

Primo Tempo

Prima del fischio d’inizio, un minuto di silenzio per onorare la memoria di Giuseppe Baretti, componente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc. La prima occasione all’8′ con la punizione di Lodi che impegna Rizzitano in angolo. La risposta del Castrovillari arriva un minuto dopo con il tiro a lato di Bonanno. Al 12′ arriva la prima occasione da goal con il cross perfetto di Marchetti per Carbonaro che trova solo l’esterno della rete. Il Castrovillari ci prova solo da fuori come al 20 con Tuninetti ma Marone respinge con i pugni. Ritmi non altissimi e tra il 30′ ed il 37′ ci prova per due volte Puntoriere ma il pallone va alto sulla traversa. Nel finale ci prova anche Lodi dalla distanza ma il pallone si perde in curva.

Secondo Tempo

Si riparte con Panebianco al posto di Ricossa. La prima grande occasione al 3′ con il palo colpito da Greco in area di rigore. I ritmi si alzano notevolmente ed al 9′ il FC Messina sfiora il vantaggio: azione travolgente di Arena che serve Carbonaro ma il diagonale fa la barba al palo e finisce sul fondo. I giallorossi alzano il baricentro e, poco dopo, uno scatenato Arena fa partire un sinistro potente che si stampa sul palo. Passano sessanta secondi e Bevis sfonda sulla sinistra e calcia ma Rizzitano devia in angolo. Il goal è maturo ed arriva al 16′ con il neo entrato Palma abile ad insaccare sull’intervento goffo di Rizzitano. Il Castrovillari non subisce il contraccolpo e mister Terranova aumenta il peso offensivo. Al 27′ arriva il pareggio con la bella girata al volo di Bonanno in area di rigore. Passano tre minuti e Carbonaro spreca un’altra ghiotta occasione in diagonale su perfetto assist di Lodi. Il numero 21 disegna calcio e, su un perfetto schema su calcio di punizione, imbecca ancora Carbonaro che non sbaglia. Poco dopo il match winner lascia il campo a Domenico Marchetti che guida la difesa nei cinque minuti di recupero senza rischiare nulla.

FC MESSINA-CASTROVILLARI 2-1

Marcatori: 16′ st Palma, 27′ st Bonanno (C), 36′ st Carbonaro.

Fc Messina: Marone, Ricossa (1′ st Panebianco), Da Silva, Fissore, Cangemi (29′ st Bianco), Arena, Lodi, Marchetti A., Coria (14′ st Palma), Bevis (35′ st Mukiele), Carbonaro (40′ st Marchetti D.). A disp.: Monti, Romano, Casella, Marchetti D., Aita. All.: Carbonaro.

Castrovillari: Rizzitano (24′ st Stagos), Mileto, Manes, Cinquegrana (11′ st De Caro), Greco (15′ st Indelicato), Capua, Pietrangeli (24′ st Fernandez), Tuninetti, Ielo, Bonanno (33′ st Di Battista), Puntoriere. A disp.: Principi, Di Dato, Anzillotta, Rodi. All.: Terranova.

Arbitro: Gai di Carbonia;

Assistenti: Forgione di Gradisca d’Isonzo e Leonardi di Ostia Lido;

Ammoniti: Cinquegrana (C), Arena (Fc), Ielo (C), Mukiele (Fc);

Recupero: 0′ e 5′.