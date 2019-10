Amatori Messina: la squadra, è pronta al nuovo torneo di serie D

L’attività senior dell’Amatori Basket Messina ripartirà sabato 27 ottobre da Pozzallo con l’anticipo della prima giornata del torneo di serie D. Tante le novità quest’anno, dopo aver chiuso un ciclo con la sfortunata retrocessione ai playout dalla C Silver nello scorso torneo l’Amatori Basket è pronta ad affrontare il torneo di serie D con un roster ampiamente rinnovato e formato in gran parte da elementi della formazione U18 affiancati a qualche veterano.

Salutati per motivi di studio e lavoro i locali Cordaro, Currò, Di Dio, Maggio, Mondello, Pace, Romano, Santoro, Sciliberto, al quale va il ringraziamento della società per l’impegno profuso negli anni, la dirigenza nero-arancio ha affidato la guida tecnica a coach Restanti, allenatore che da sempre ha ben lavorato coi giovani e nelle ultime stagioni ha guidato diversi formazioni under nell’ambito del Progetto Club. I nero-arancio sono stati inseriti nel girone A della serie D che comprende le peloritane Castanea e Savio Messina, le catanesi Aci Bonaccorsi, Mascalucia, Paternò e San Luigi Acireale, le ragusane Pozzallo e Savio Ragusa e l’ennese Piazza Armerina.

La formula prevede playoff per le prima 4 e playout per le ultime 4, Valitri e compagni cercheranno di conquistare una salvezza tranquilla, le partite casalinghe verranno disputate il sabato alle 18:30 al PalaRussello di Gravitelli per via della chiusura del PalaTracuzzi per lavori di ristrutturazione.

Il roster 2019/2020:

0 Cardillo Alberto 2001;

3 Rizzo Daniele 1994;

6 Criscenti Giuseppe 2003;

8 Bonfiglio Antonio 1990;

11 Cannata Alessandro 2001;

14 Spanò Andrea 1999;

20 Restuccia Sebastiano 1987;

21 Valitri Danilo 1986;

23 De Gaetano Andrea 2003;

24 Migliorato Giorgio 2001;

34 Agrillo Gianluca 2003;

99 Ioppolo Fabrizio 1974;

00 Panarello Claudio 2003.

Allenatore: Guido Restanti.