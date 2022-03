FIGHT 1 e The Shadow Project – Gloria Peritore è scesa in campo con le donne…….per le donne

Gloria Peritore, attuale campionessa del mondo di KickBoxing per la federazione ISKA, è scesa in campo con le donne…….per le donne aderendo al progetto “I am powerful”, nato dalla collaborazione tra “Fight1” e “The Shadow Project”, associazione antiviolenza che promuove gli sport da combattimento come metodo per rafforzarsi soprattutto psicologicamente.

Quella dell’otto marzo è stata una giornata tra donne per parlare di donne, stando insieme e incrociando i guantoni, senza nessuna esperienza pregressa richiesta.

Per Gloria Peritore e il Raini Clan di Roma, si è trattato del primo evento a porte aperte. L’evento, in collaborazione con The Shadow Project, ha riscosso consensi da parte delle donne che, hanno avuto la possibilità di provare ed avvicinarsi a una disciplina del tutto nuova che mai avevano praticato in precedenza, i cui benefici sono molteplici, in quanto può afforzare le persone sia fisicamente, che mentalmente e “dall’interno”.

La giornata si è divisa in due parti. Nella prima parte Gloria, Manuele Raini e la vice presidente Sonia Fracassi, hanno parlato e spiegato un po’ le sfaccettature e hanno fatto chiarezza sulle dinamiche positive che gli sport da contatto e combattimento hanno, e su come usano questi strumenti per fare prevenzione tramite la loro associazione antiviolenza.

Nella seconda parte spazio all’allenamento sotto la guida della campionessa mondiale Gloria Peritore intervallata dal coach Manuele Raini, che è il responsabile dei progetti sportivi dell’associazione, affiancato da Sonia Fracassi.

Alle donne che volessero continuare a praticare queste attività, presso i locali del Raini Clan è stato spiegato che lungo il percorso di preparazione e allenamento, queste dovranno confrontarsi con gruppi promiscui quindi anche con uomini.