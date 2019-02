Giovanna Biancuzzo (Messina Volley): “Sicuramente la vittoria della settimana scorsa, ci fa credere in noi stesse”

Messina Volley impegnato in trasferta per la 15ª Giornata di Campionato di Serie C girone B. Le atlete di mister Danilo Cacopardo faranno visita, nella palestra “L. Abramo” di Catania, alla Kondor Volley.

All’andata la squadra etnea si è imposta per 3-0 e le peloritane cercheranno di dare una continuità al 3-1 del “PalaRescifina” contro il Volley ’96. Le padrone di casa provengono dalla vittoria per 3-0 in casa del CUS Unime.

A presentarci il match contro il team catanese è la schiacciatrice Giovanna Biancuzzo: “Sicuramente la vittoria della settimana scorsa ci fa credere in noi stesse. A prescindere da questo, stiamo migliorando su molti aspetti con la consapevolezza che possiamo fare di meglio.

Affronteremo le prossime nostre avversarie senza alcun pregiudizio, con la consapevolezza che, in palestra, lavoriamo soprattutto per noi. Ogni partita è diversa ed alquanto difficile, ma noi siamo sicure che faremo del nostro meglio, concentrandoci su quello che facciamo durante la settimana”.