Gold & Gold Messina in casa dell’Orlandina Lab per proseguire il percorso di crescita

Archiviato il successo nel derby con gli Svincolati Milazzo, la Gold & Gold Messina torna in campo nell’anticipo della quinta giornata del campionato di serie C Silver. Gli scolari sfideranno la giovane e talentuosa Orlandina Lab di coach Brignone.

I paladini occupano l’ultima posizione in graduatoria per via delle quattro sconfitte fin qui subite, ma hanno messo in mostra una piacevole pallacanestro e delle ottime individualità come il play Eellis (27.7 punti di media) la guardia Triassi (32 ppg), il centro Kleviskas (14.3 ppg) e l’ala Teirumnieks (20.3 ppg).

In queste prime quattro gare di campionato, coach Brignone non ha potuto schierare la squadra al completo, ma per l’occasione avrà a disposizione tutti i suoi ragazzi. Malgrado la classifica deficitaria, la Lab è un avversario tosto da non sottovalutare ed affrontare con grande attenzione. In tal senso hanno lavorato i coach Sidoti e Paladina in questa settimana anomala in cui non hanno avuto molto tempo per preparare al meglio la gara.

La Basket School Messina nell’ultima uscita in campionato ha denotato apprezzabili progressi, grazie anche all’innesto del nuovo arrivato Rokas Pocius, giocatore arrivato in Italia quattro stagioni fa grazie proprio dall’Orlandina, avendo militato nella Nuova Agatirno. Il lungo lituano ha dato un contributo importante nel match contro Milazzo, regalando maggiore dinamismo alla squadra in entrambi i lati del campo, rendendo più fluido il gioco. E’ chiaro che gli Scolari hanno ancora margini di miglioramento dal punto di vista della condizione fisica e del gioco. Contro i giovani orlandini, Manfrè e soci avranno l’occasione di dare continuità ai risultati e al processo di crescita. Un auspicabile successo permetterebbe ai giallorossi, sfruttando gli incroci del calendario, di agganciare almeno una delle formazioni che attualmente guidano la classifica.

La palla a due della gara tra Orlandina Lab e Gold & Gold Messina si alzerà alle ore 20:00 di venerdì 26 marzo; al “PalaMangano” di Sant’Agata Militello dirigeranno i signori Giorgio Palazzolo di Partinico e Alex Costanza di Palermo. La gara, in ottemperanza alle disposizioni anti Covid, si giocherà a porte chiuse. Come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming, a partire dalle 19:50 circa, sulla pagina ufficiale Facebook della Basket School Messina e su Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale, il coordinamento tecnico è di Vincenzo Nicita Mauro.