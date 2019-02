La Team Volley, si e’ aggiudicata il derby con il Messina Volley

Si chiude con il risultato di 3-1 a favore del Team Volley il derby del “PalaRescifina” con il Messina Volley. Le due compagini si danno battaglia dall’inizio alla fine con le atlete di mister Flavio Ferrara ad avere la meglio contro l’agguerrita compagine di coach Danilo Cacopardo.

Giallo-blu che iniziano il match con un +4 (6-2) siglato da Francesca Cannizzaro, Giulia Mondello e due punti a testa di Gloria Scimone e Giovanna Biancuzzo. Le ospiti reagisco e vanno a -2 (6-4) con due spunti di Graziana Scilipoti. Sempre Scilipoti con un muro trova il -1 (7-6), ma il Messina Volley piazza un break di 4 punti (+5; 11-6) con Cannizzaro e l’ace di Michela Laganà, con Ferrara a chiamare la pausa.

Al rientro sempre Scilipoti, con un muro e un ace, accorcia a -2 (11-9) ed è adesso Cacopardo a chiedere la pausa. Cannizzaro e l’ace di Mondello danno il +4 (13-9) alle locali. Si viaggia più o meno con questo elastico fino al break ospite che riporta il gap a -1 (18-17) con Scilipoti e l’ace di capitan Miranda Pilar.

Due punti di Valentina Recupero segnano il sorpasso (19-20) con Cacopardo a chiamare il secondo time-out. Mondello pareggia (20-20) e Giulia Celesti porta a +2 (20-22) le giallo-rosse. Martina Marra e l’ace di Mondello riequilibrano il parziale (22-22) con Ferrara a chiedere la sua seconda pausa. Al rientro sempre batti e ribatti fra le due formazioni con il punto di Pilar a chiudere il set a favore delle ospiti (23-25). Il secondo parziale si apre con il +4 ospite (4-8) ed il Messina Volley a reagire per poi venire nuovamente distanziato. L’ace di Cannizzarro trova il -1 di casa (9-10), ma Pilar ristabilisce le distanze (9-11). Si viaggia con questi margini fino ai tre punti consecutivi di Pilar (con un ace ed una pipe) che portano il Team Volley a +5 (12-17). Cacopardo chiama la pausa, ma un altro ace di Pilar da il +7 (12-19) alle ospiti.

Il Team Volley si porta sul set point (15-24), ma Biancuzzo e capitan Scimone ne annullano due. Il punto di Pilar porta il match sul 2-0 (17-25) per il Team Volley. Biancuzzo e due punti di Mondello aprono il terzo a favore delle padrone di casa (6-3). La pipe di Pilar riduce il gap a -1 (6-5) ed il punto di Marra trova il +3 di casa (10-7). Il Team Volley chiama il time-out e Biancuzzo piazza il +4 (13-9) per il Messina Volley. Le ospiti trovano il break necessario che gli consente di portarsi a -1 (14-13), ma la fast di Mondello fissa il +3 (18-15). Ferrara chiede il secondo time-out ed al rientro il pallonetto di Cannizzaro allunga a +4 (20-16). Il Messina Volley allunga ulteriormente con l’ace di Marra (+6; 22-16). Il punto di capitan Scimone segna il set-point (24-18) con Recupero e Scilipoti ad annullarne due (24-20). Cacopardo chiama la pausa, ma al rientro il Team Volley accorcia ulteriormente (-3; 24-21). Il muro di Scimone chiude il parziale a favore della squadra di casa (25-21). Il set successivo si apre con un break ospite di +4 (0-4) con Scilipoti e Pilar a segno. Martina Millo allunga a +6 (1-7) con Cacopardo a chiamare time-out. Al rientro l’ace di Pilar trova il +7 (1-8), mentre la pipe di Mondello e il muro di Scimone accorciano per la squadra di casa (-5; 3-8). Più avanti sempre Mondello e Scimone, con l’aggiunta del punto di Marra, portano a -3 (8-11) la squadra di casa con Ferrara a chiedere la pausa. Al rientro ancora Marra e Mondello tracciano il -1 (10-11), ma Recupero sigla il punto che riporta a +4 le ospiti (10-14) con Cacopardo a chiedere time-out. Sempre Recupero con un ace allunga a+6 (10-16) ed un altro ace di Clara D’Arrigo, con il punto di Millo, danno il +8 (12-20) al Team Volley. Il Messina Volley reagisce e piazza un break di 4 punti che gli consente di accorciare a -4 (17-21) grazie a Cannizzaro, la pipe di Mondello, Scimone e Biancuzzo. Ferrara chiama il secondo time-out che risulta positivo per le sue giocatrici visto che si riportano a +6 (17-23) grazie a due spunti di Scilipoti. Le padrone di casa realizzano un altro break e si portano a -3 (20-23), con il Team Volley a siglare il 24-20. Le locali annullano tre set-point, portandosi con Mondello a -1 (23-24). Il punto di Recupero chiude parziale e partita (23-25). Nel prossimo turno il Messina Volley osserverà il turno di riposo vista la rinuncia del Paternò, mentre il Team Volley affronterà in casa il Volley ’96.