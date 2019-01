La ZS Group Messina, alla ricerca del riscatto

Dopo la pausa natalizia, riprende il campionato di serie C Silver con la prima giornata del girone di ritorno. La ZS Group Messina torna in campo sul parquet amico del PalaMili per ospitare il Cocuzza di San Filippo Del Mela.

I peloritani hanno chiuso il girone di andata con la sconfitta sul campo della capolista Ragusa, che li ha isolati al nono posto della graduatoria con 12 punti, a due lunghezze dalla zona playoff, obiettivo da raggiungere al termine della regular season. Sarà una Basket School Messina in cerca di riscatto quella che affronterà il derby con i filippesi, dopo le tre sconfitte consecutive subite ad opera di Adrano, Orlandina Lab e Ragusa. La squadra è tornata al lavoro già dal 2 dicembre, i giocatori sono rientrati tutti in sede ed hanno ripreso a lavorare di buona lena per smaltire il “panettone”. Quella contro la formazione del presidente Cocuzza sarà una gara fondamentale, l’obiettivo di Mazzù e soci è quello di tornare al successo che manca dalla gara interna con il Gravina del 3 dicembre. Un’affermazione alla prima uscita del nuovo anno sarebbe una grande iniezione di fiducia per tutto l’ambiente giallorosso e permetterebbe di disputare con rinnovato entusiasmo il girone di ritorno. Per questo motivo la dirigenza chiama a raccolta gli aficionados giallorossi invitandoli a sostenere gli scolari in questo momento cruciale della stagione.

In un girone moto equilibrato come quello siciliano, non sarà semplice avere ragione degli avversari. Messina dovrà mettere in campo quella grinta e intensità in difesa, che forse sono mancate nelle ultime uscite. Dall’altra parte del campo ci sarà il team allenato da Agostino Li Vecchi che con gli innesti di Ettaro (ragazzo cresciuto alla corte di Pippo Sidoti) e Piperno, ha notevolmente innalzato il proprio tasso tecnico. Squadra temibile, quindi, che in questo girone di ritorno cercherà di risalire le posizioni in graduatoria.

Attualmente in undicesima posizione, a due punti dai messinesi, San Filippo del Mela oltre ai nuovi acquisti potrà contare su Pesic (20.5 ppg), Knyza (11.9), Costa (10.6) e Vozza (8.2), otre ai tanti giovani che completano il roster. Nel girone di andata, la ZS Group Messina ebbe la meglio sugli avversari, vincendo in rimonta 68-62. Una vittoria per parte nei precedenti derby disputati in riva allo Stretto. I peloritani vinsero 77-60 nel campionato 2016-17, mentre nella passata stagione i filippesi si sono imposti con il risultato di 72-84. Appuntamento da non perdere per gli appassionati e per i tifosi della Basket School al PalaMili alle ore 18 di domenica 6 gennaio.