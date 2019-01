Nuovo derby per la ZS Group Messina, domenica 13 gennaio alle ore 18, al Palatracuzzi

Ancora un derby per la ZS Group Messina. Gli scolari, dopo la vittoria ottenuta con il Cocuzza sono pronti a affrontare la stracittadina in programma al PalaTracuzzi contro l’Amatori, gara valevole per la quindicesima giornata, seconda di ritorno, del campionato di serie C Silver. Nonostante la situazione di classifica veda favorita la formazione allenata da Pippo Sidoti e Francesco Paladina, in campo non sarà così: i derby infatti sfuggono ad ogni pronostico. Le stracittadine sono belle anche per questo. Sul parquet del glorioso impianto di via Rocca Guelfonia si affronteranno due squadre alla ricerca del successo. La Basket School per consolidare la posizione all’interno della griglia playoff, l’Amatori per risalire la graduatoria che attualmente la vede in penultima posizione. I nero arancio, dopo otto sconfitte, hanno ottenuto tre vittorie in casa, di cui due certamente “pesanti” contro Torrenovese ed Alcamo. Dunque il derby non sarà una passeggiata per Mazzù e compagni, che dovranno mettere in campo la massima attenzione contro una formazione giovane che domenica scorsa ha sfiorato il colpaccio sul campo dell’Or.Sa. Barcellona. Al PalaTracuzzi, Torrenova e Alcamo hanno pagato un approccio sbagliato alla gara, un errore che domenica i giallorossi non devono assolutamente commettere. Il team allenato da Mario Maggio gioca un basket veloce e si affida spesso al suo bomber Leonardo Di Dio (21.4 ppg). Buone le performance di Davide Maggio (12.4 ppg) e del lungo Unechenskyi (10.2) rientrato proprio domenica scorsa al PalaAlberti dopo un infortunio. Da non sottovalutare ragazzi interessanti come Mondello, Cordaro e Pace.

Sarà una sfida combattuta e si spera corretta, com’è accaduto nel match giocato al PalaMili, che richiamerà sulla tribuna tantissimi appassionati della palla a spicchi della nostra città. Nel girone di andata la squadra del presidente Zanghì si è imposta per 98-69. Un solo precedente sul campo dell’Amatori per la Basket School che nel campionato 2015/16, serie D si impose per 65-54. Appuntamento alle 18 di domenica 13 dicembre per Amatori Messina – ZS Group Messina, dirigeranno il derby i signori Arturo Tartamella di Trapani e Bruno Licari di Marsala.