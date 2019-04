Turno di riposo, per il Cus Unime di Pallanuoto

Il Cus Unime approfitta del turno di riposo (ottenuto in conseguenza agli impegni con la nazionale montenegrina da parte del centroboa gialloblu Filip Klikovac) per recuperare energie psico-fisiche e riprogrammare nuovi ed importanti obiettivi.

Già il primo traguardo stagionale è stato ampiamente raggiunto, anche in maniera più che sorprendente: per la matricola CUS Unime, alla sua prima storica partecipazione nel campionato di Serie A2, ottenere la salvezza quando mancano ancora ben 7 giornate alla fine della regular season è un risultato che, certamente, non può e non deve passare inosservato. Anche se già nella prima metà di stagione la compagine universitaria si era quasi del tutto garantita la permanenza nella seconda categoria nazionale, lo sprint con il quale gli universitari hanno iniziato il girone di ritorno, collezionando quattro vittorie in altrettanti turni disputati, non solo ha chiuso definitivamente la pratica salvezza ma, ancora più sorprendentemente, ha proiettato i ragazzi allenati da Mister Naccari verso la parte altissima della classifica, agganciando anche la quarta piazza nella graduatoria generale, l’ultima utile per accedere alla fase playoff per la Serie A1, divenuto ormai un obiettivo più che alla portata dei messinesi.

La pausa, dunque, cade a pennello per il CUS: l’impegno previsto dal calendario in casa della capolista Rari Nantes Salerno è stato rinviato al prossimo 15 maggio, cosi i gialloblu hanno il tempo di lavorare con massima concentrazione sul match di sabato 13 aprile, di nuovo alla cittadella sportiva universitaria, contro i napoletani dell’Acquachiara (all’andata superati a domicilio con un 7-6 finale).

Tanta soddisfazione, dunque, ed anche tanto entusiasmo per gli atleti universitari che, adesso, puntano il mirino sul nuovo obiettivo chiamato playoff. “Questa settimana ci serve per ricaricare le pile dopo le ultime 4 vittorie consecutive che ci danno la possibilità di festeggiare con largo anticipo la salvezza, obiettivo per noi storico e per certi versi passato anche un pò in sordina – queste le parole del tecnico cussino Sergio Naccari – Con ben 7 giornate di anticipo abbiamo conquistato la salvezza: in estate era impensabile ma oggi è realtà e dobbiamo esserne molto soddisfatti. Come abbiamo sempre dichiarato guarderemo partita dopo partita. Il calendario ci metterà di fronte a diversi scontri diretti molti dei quali giocheremo di fronte al nostro pubblico, e questo è per noi un grande vantaggio. Proveremo a vincere tutte pur consapevoli che sarà difficile: incontreremo strade costruite per fare il salto di categoria ma noi venderemo cara la pelle per proseguire bene cosi come abbiamo fatto sino ad ora. L’obiettivo minimo è stato raggiunto e questo è quello che ci interessa principalmente; adesso se riusciremo ad arrivare ancora più in alto saremo ancora più soddisfatti”.