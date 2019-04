Valentina Sorbara (Messina Volley): “Dopo la sconfitta di sabato scorso, siamo ancora più stimolate per la prossima sfida e per questo abbiamo affrontato questa settimana con grande intensità”

“CONTRO LA NINO ROMANO, CERCHEREMO DI METTERE IN CAMPO I PROGRESSI E LA DETERMINAZIONE CHE CI HANNO PORTATO A CRESCERE IN QUESTA SECONDA FASE DEL TORNEO”

Contro la Polisportiva Nino Romano, il Messina Volley disputerà la sua ultima partita casalinga, 21ª e penultima giornata del Campionato di Serie C girone B di questa stagione. Le ragazze di mister Danilo Cacopardo cercheranno di riscattare il risultato dell’andata, finito 3-0 in casa delle milazzesi, mentre le atlete di coach Mauro Maccotta non abbasseranno sicuramente la guardia, essendo ancora in lizza per la terza piazza della classifica.

A presentarci il match di domenica al -PalaRescifina- è la palleggiatrice Valentina Sorbara: “dopo la sconfitta di sabato scorso siamo ancora più stimolate per la prossima sfida e per questo abbiamo affrontato questa settimana con grande intensità. Contro la Nino Romano cercheremo di mettere in campo i progressi e la determinazione che ci hanno portato a crescere in questa seconda fase del torneo. Ovviamente ad aumentare la voglia di fare bene è soprattutto la nostra volontà di ribaltare a nostro favore il risultato dell’andata”.