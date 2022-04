Sono stati soccorsi stamattina dai vigili del fuoco due escursionisti di nazionalità straniera in difficoltà in una zona impervia dell’isola di Stromboli.

Individuati con l’elicottero in un canalone in località Vallonazzo, i due sono stati poi portati a bordo del velivolo e successivamente affidati al personale sanitario per il trasporto in ospedale.

