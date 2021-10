A “Chi l’ha visto?” parla in esclusiva Winston Reyes Manuel

“Lo so benissimo che loro stanno soffrendo, ma non posso tornare indietro, non posso ridargli la felicità per la mancanza della loro madre, non smetterò di pregare per loro”: così dice in un’intervista esclusiva a “Chi l’ha visto?”, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 3, Manuel Winston Reyes, l’uomo che ha scontato meno di dieci anni di carcere per l’assassinio dell’Olgiata: la mattina del 10 luglio 1991 il corpo della contessa Alberica Filo Della Torre venne ritrovato nella sua camera da letto all’interno della villa alle porte di Roma nella quale viveva con il marito e i due figli. La colpevolezza del domestico filippino fu accertata solo vent’anni dopo.