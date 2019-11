Dopo il Tg di mezza sera, di oggi e fino alle ore 24 circa: sul canale 113 del digitale terrestre di Tcf – Messina, torna Malalingua 4.0 [Video]

Scrivono, dalla Redazione della ex Tele Cine Forum: “torna questa sera l’appuntamento con Malalingua 4.0. Con ospiti in studio sara’ la volta delle problematiche legate al trasporto pubblico locale della citta’ di Messina”.

“Atm verso la liquidazione tra favorevoli e contrari. Un servizio da sempre al centro delle polemiche e che continua a far discutere in maniera pesante. Tra blitz e controlli sulla documentazione, un servizio che viaggia nei debiti e che dovrebbe essere completamente sconvolto a breve. Intanto a Messina come vedono i cittadini il servizio che viene offerto. Un parterre di ospiti di sicuro interesse ed i collegamenti esterni ad arricchire il venerdi sera di Tcf. Appuntamento con Malalingua 4,0, questa sera dopo il Tg di mezza serata fino alle ore 24.00. In studio Pippo Midili e Luigi Stancanelli”.

