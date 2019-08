Acireale (CT): il 6 agosto alle ore 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli eventi culturali estivi a Stazzo

Parole, musica, canzoni, performance artistiche, promozione della cultura e dell’estro umano. Anche quest’anno la borgata marinara di Stazzo è scenario di bellezza e suggestione. L’associazione culturale “Vela d’oro” scende ancora una volta in piazza Mantova per presentare i quattro eventi culturali che si svolgeranno nei giorni 7, 8, 9 e 10 agosto. Il programma di eventi, organizzato dall’associazione culturale Vela d’oro in collaborazione con il Comune di Acireale e la Pro Loco Acireale, aprirà i battenti giorno 7 alle ore 21 con lo spettacolo teatrale “Gatta ci cova”, regia di Saro Cristaudo.

L’8 agosto, saliranno sul palco i talenti canori de “La vela d’oro over” presentata da Patrizia Tirendi. Venerdì 9 sarà la volta del premio Mediterraneo “Vela d’ argento”, con la conduzione di Marinella Arcidiacono e Gianpaolo Salmeri. Il premio celebra da ben 17 anni il talento siciliano e coloro che si distinguono per estro, doti umane, impegno professionale e sociale. Saranno premiati Vito Massimo Catania, Le panier bags, Agostino Zumbo, Marco Vito e Gabriele Vitale. All’interno della manifestazione si svolgerà il concorso di bellezza “Miss vela d’argento” coordinato dal patron Giuseppe Calì e dal coreografo Antonio Russo. La miss vincitrice concorrerà al concorso di bellezza “La Venere dell’Etna”.

Sabato 10 alle ore 21, sarà volta della 34° edizione del Festival nazionale della canzone “Vela d’oro” con la direzione artistica di Delfo Raciti, la conduzione di Salvo La Rosa e la simpatia dello showmen Carmelo Caccamo nelle vesti della “signora Santina”.

I cantanti Federica Cres, Candida Riccardi, Francesca Micheletti, Marika Stivala, Agatio Zinno, Carla Carbonaro, Marilena De Mauro, Noemi Chiarella, Fabrizio Bolpagni, Ludovica Vatteroni, Andrea Governo, Jessica Zarbo, Mara Cacia, Federica Raimo, Gracy Longo, Michele Gatto, Jennifer Giunta, Rossella Pollicino e Gabriele Papalia avranno nel corso delle prove, il supporto tecnico del vocal coach Alex Parravano. I finalisti saranno accompagnati da una orchestra di venti elementi, diretta dal M° Angelo Spina e si esibiranno dinanzi a tre giurie (tecnica, giornalisti, radio) e alla presenza di un notaio di gara, l’avv. Cristina Grasso. La giuria tecnica sarà presieduta da Umberto Jervolino e composta da Luca Stante, Massimo Giunta, Alex La Gamba, Lorenzo Vizzini e Marco Vito. Sarà presente anche il talent manager di Selection Federico Corda, il quale assegnerà il riconoscimento omonimo “Selection”.

Il primo classificato vincerà una produzione discografica interamente finanziata dall’Associazione Vela d’oro che consiste nella realizzazione di un brano inedito, sito internet, 100 compact disc a titolo promozionale e videoclip.

«Il premio vela d’argento ed il festival vela d’oro – dichiara Nunzio Torrisi, presidente “Vela d’oro”- ritornano anche quest’anno con il cliché collaudato dagli ottimi risultati di ascolto, di critica e di gradimento come punto di riferimento dell’estate acese. Anche quest’anno porteremo sul palco la promozione del talento artistico e professionale con l’aggiunta di alcune interessanti novità».

Alla conferenza stampa saranno presenti il primo cittadino Stefano Alì e alcuni membri dell’associazione “Vela d’oro” e della Pro Loco di Acireale.