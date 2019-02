Arrestato ieri, dalla Polizia di Stato a Messina

Nella giornata di ieri, nel corso di un intervento, i poliziotti delle Volanti di Messina, hanno operato in zona Tremestieri. A richiedere il soccorso, una donna per riferire come essa avese subito una aggressione a bordo dell’autobus sul quale stava viaggiando in compagnia di un amico. L’aggressione, è stata compiuta dall’ex compagno per motivi di gelosia. Il mezzo, era fermo quando gli operatori lo raggiungevano e l’aggressore si trovava poco distante, in evidente stato di agitazione. La coppia, ha racconta di essere stata insultata e minacciata anche di morte con un coltello a serramanico e l’uomo, addirittura, di essere stato picchiato. A confermare l’accaduto l’autista del bus.

I poliziotti, hanno proceduto all’identificazione ed alla perquisizione dell’autore del fatto che in tutta risposta con violenza si scagliava contro di loro. Dopo tutto ciò, gli agenti, riuscivano ad immobilizzarlo mentre continuava a divincolarsi ed a sbraitare contro le sue vittime. Gravato da numerosi precedenti anche per reati contro la persona, Giuseppe Morabito, messinese di 27 anni, è stato quindi tratto in arresto per essere giudicato nella mattinata odierna con rito per direttissima.