NEL TESTO VIENE DETTO CHE VI SARANNO CONTROLLI DI POLIZIA PER CHI ESCE DI CASA, SENZA MOTIVI DI LAVORO, SALUTE O NECESSITA': E' UNA BUFALA

Gli addetti del Viminale, nella nota che segue evidenziano: “attenzione sta girando sulla chat di whatsapp, un messaggio bufala con un link al Ministero dell’Interno. Nel messaggio viene detto che ci saranno controlli di Polizia per chi esce di casa senza motivi di lavoro, salute o per necessità. È UNA BUFALA. Il link alla pagina del Ministero dell’Interno conduce soltanto a tutti i decreti per il contenimento del #coronavirus #covid19”.

“Condividete solo notizie di fonti ufficiali e solo dopo aver verificato che il messaggio che state condividendo sia realmente scritto nel link che inoltrate insieme al testo… #iorestoacasa #graziedatuttinoi – https://www.interno.gov.it/…/emergenza-coronavirus-falsa-no…! Il Ministero dell’Interno non ha divulgato alcuna nota in tal senso”.