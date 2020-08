Aveva violentato una ragazza di quindici anni

CON INDAGINI SERRATE, GLI AGENTI DELLA SEZIONE “REATI CONTRO LA PERSONA, IN DANNO DI MINORI E SESSUALI” DELLA SQUADRA MOBILE DI REGGO CALABRIA, LO HANNO INDIVIDUATO QUALE RESPONSABILE DEL FATTO DELITTUOSO, ED ARRESTATO IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE