Lo evidenziano, in una nota di oggi, i componenti del M5S di Palazzo Zanca a Messina

Lo evidenziano, in una nota di oggi, i componenti del M5S a Messina: “nonostante lo scorso 8 luglio la Soprintendenza ai Beni Culturali abbia trasmesso a Palazzo Zanca una nota per la verifica di interesse culturale dello stadio Giovanni Celeste, richiedendo l’accesso all’immobile per i necessari sopralluoghi e la trasmissione dei dati conoscitivi al fine di istituire il relativo procedimento amministrativo, al momento non è stato fornito alcun riscontro da parte del Comune”.

“Abbiamo così inviato una nota di sollecito al Sindaco ed ai Dirigenti competenti al fine che rispondano in tempi celeri alla Soprintendenza”.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per poter avviare l’iter di tutela dell’immobile e valorizzare un simbolo della storia sportiva della città di Messina. Non si perda altro tempo”!

