Avrebbe picchiato la moglie e poi, violentato la figlia 12enne della donna

Un nigeriano residente a Ragusa è stato arrestato dagli agenti della locale Questura, perchè avrebbe picchiato costringendola ad avere rapporti sessuali la sua compagna e violentato la figlia 12enne della donna. E’ questa, l’accusa per la quale le forze dell’ordine hanno fermato l’uomo in esecuzione di una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dei colleghi della Procura della Repubblica ragusana.

L’attività investigativa, è stata avviata dopo l’intervento degli agenti della Polizia di Stato, recatisi presso la loro abitazione dopo la richiesta di aiuto della donna che evidenziava come il suo compagno la picchiasse e fosse ferita. Agli uomini in divisa, la vittima ha poi raccontato delle violenze da lei subite quando il congiunto e pretendeva di avere rapporti sessuali anche alla presenza dei figli. Al suo diniego, la picchiava per poi abusarne.

Anche la figlia dodicenne della donna, ha successivamente chiesto di conferire con una poliziotta, specificando che pure lei era stata abusata dal compagno della madre, spiegando inoltre di essersi fatta coraggio e parlare avendo visto che la genitrice lo aveva fatto. Adesso la signora e la prole, sono sotto la protezione dei poliziotti, mentre l’ex marito si trova in carcere.