Catania: la Camera Penale “Serafino Famà”, indice l’astensione dalle udienze

Il presidente dei penalisti catanesi (in riferimento ad un grave accadimento occorso ad un legale in un procedimento camerale del 16 maggio scorso ad opera del g.i.p., che lo ha insultato), facenti riferimento al sodalizio associativo -Serafino Famà-, in questo testo scrive: “care colleghe, cari colleghi, in allegato il comunicato con il quale la nostra Camera Penale, in ossequio al deliberato dell’Assemblea del 26 giugno u.s., in seguito ai gravissimi fatti accaduti al nostro collega Luca Mirone e alla inaccettabile prassi di impedire ai difensori di esercitare il diritto di prendere visione del fascicolo processuale fino al giorno prima dell’udienza, da parte di alcuni magistrati (e cancellieri) che esercitano il proprio Ufficio presso quel Tribunale, ha proclamato l’astensione dalle udienze penali dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania per i giorni 12 e 13 settembre p.v.”.