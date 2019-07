Concerto Pausini-Antonacci: domani venerdì 26 luglio, si terrà una conferenza stampa a Palazzo Zanca

Quel che segue, viene messo in risalto in una nota del Comune di Messina: “sabato 27 allo Stadio San Filippo si esibiranno in concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci. Nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 26, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, gli assessori allo Spettacolo Giuseppe Scattareggia ed al Turismo Dafne Musolino illustreranno le misure di sicurezza ed il Piano viario predisposti dall’Amministrazione comunale in occasione dell’evento”.