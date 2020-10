Coronavirus…, i dati del 16 ottobre 2020, in #Sicilia

OGGI SOLO 9 RICOVERI IN PIÙ

Rispetto alla giornata di ieri sono solo nove in più i ricoveri per #Coronavirus a fronte dei complessivi 578 soggetti positivi rilevati oggi dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute che segnala, altresì, oltre 7.700 tamponi processati in tutto il territorio siciliano.

Significativo il numero dei guariti: 121. Anche gli accessi in terapia intensiva vedono un incremento lieve: sei pazienti in più rispetto alla giornata di ieri. Dieci le vittime.

Nelle province si registrano: 76 casi ad #Agrigento, 26 a #Caltanissetta, 154 a #Catania, 11 ad #Enna, 43 a #Messina, 173 a #Palermo, 15 a #Ragusa, 22 #Siracusa e 58 a #Trapani.

Dati del Dipartimento per la Pianificazione strategica e del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato Salute.

