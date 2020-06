Discarica di Lentini, Lombardo (Messinaservizi Bene Comune): “E’ stata chiusa sabato scorso e riaperta solo ieri”

“E’ stata chiusa sabato scorso e riaperta solo ieri la discarica di Lentini, dove scaricano i rifiuti indifferenziati Messina e altri 239 Comuni dell’isola. I motivi dovuti a guasti alle linee di produzione, hanno provocato un accumulo di materiale nelle zone di scarico. E’ ‘un fatto non prevedibile, ma la nostra azienda tuttavia, differentemente da altri, non ha sospeso il servizio di raccolta, ha solo rallentato contenendo i disagi per i cittadini. Presto dunque torneremo alla normalità”. A dirlo il presidente di Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo.

Lombardo aggiunge: “registriamo comunque che ci sono zone dove c’è stato qualche accumulo di rifiuti e stiamo lavorando celermente per risolvere il problema e ritornare alla normalità”.

“Il sistema dell’impiantistica in Sicilia non risolto – conclude Lombardo – continua a mettere a rischio il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche quando si verifica un semplice guasto. La collaborazione dei cittadini è fondamentale soprattutto per il rispetto degli orari e dei giorni di assoluto divieto di conferimento come i prefestivi, cosa che purtroppo ancora non avviene, anche nella giornata di sabato scorso”.