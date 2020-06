Ponte Stretto, Fapi: “Franceschini ha ragione”

“Ha ragione il ministro Franceschini: l’Alta velocita’ non si puo’ fermare a Salerno ma deve arrivare in Sicilia, perché rappresenta una grande opportunita’ di crescita per il Mezzogiorno”. Lo dichiara, in una nota, il presidente della Federazione Autonoma Piccole Imprese, Gino Sciotto.

“Se il Governo vuole davvero rilanciare lo sviluppo del Sud – aggiunge il leader della Fapi – è necessario dare il via ai lavori di costruzione del Ponte sullo stretto di Messina e definire un progetto mobilità per merci e persone che attraversa tutto il Paese”.

“Fiscalità di vantaggio e grandi opere sono gli ingredienti necessari della ricetta economica della ripartenza del Mezzogiorno”, conclude Sciotto.